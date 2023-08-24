Благовещенск, 24 августа, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Семья из трёх человек, в том числе трёхлетний ребёнок, погибла при пожаре в селе Николаевка в Амурской области. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что трагедия произошла поздно вечером 23 августа в жилом доме в в селе Николаевка Бурейского округа. Произошло возгорание, в результате которого погибли проживавшие в доме мужчина и женщина, а также их малолетний ребёнок 2020 года рождения.

На место происшествия выезжал прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев, который осуществлял координацию деятельности правоохранительных органов. Ситуация находится под контролем, проверяются обстоятельства трагедии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ходе тушения возгорания в квартире в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы спасли трёх человек и ещё 15 эвакуировали. Возгорание произошло в квартире на 21-м этаже 22-этажного жилого дома. Пострадавших в результате пожара нет.

Также сообщалось, что в Московской области пожарные ликвидировали открытое горение в здании склада лакокрасочных изделий в Богородском районе. На момент прибытия пожарных площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. Огонь быстро распространился. Площадь возгорания возросла до трёх тысяч квадратных метров. К тушению привлекли два вертолёта. Четыре с половиной часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать возгорание.