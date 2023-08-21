Богородское, Московская область, 21 августа, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В Московской области пожарные ликвидировали открытое горение в здании склада лакокрасочных изделий в Богородском. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России по Московской области

«15:31 (мск) ― ликвидация открытого горения», ― говорится в сообщении ведомства.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, крупное возгорание на складе лакокрасочных изделий на улице Ильича, дом 1, корпус 2 в Богородском районе Московской области произошло утром 21 августа. На момент прибытия пожарных площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров.

Огонь быстро распространился. Площадь возгорания возросла до трёх тысяч квадратных метров. К тушению привлекли два вертолёта.

Четыре с половиной часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать возгорание. К тому моменту огонь прошёлся по площади 4,3 тыс. кв. м. Вертолёты 69 раз взлетали над местом пожара и сбросили 345 тонн воды. Возгорание тушат более 130 человек и 38 единиц техники.