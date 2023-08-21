Москва, 21 августа, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье выросла до трёх тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

ГУ МЧС по Московской области

По данным МЧС, площадь пожара увеличилась с 2 тыс. кв. м до 3 тыс. кв. м.

К тушению пожара привлекли два вертолёта.

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В Богородском районе Московской области 21 августа произошло крупное возгорание на складе. Возгорание произошло в Богородском округе на улица Ильича. В работах по тушению пожара принимают участие 83 человека и задействовано 25 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 8:45.