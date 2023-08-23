Байден заявил, что ничего не знает о крушении самолёта в Тверской области
Вашингтон, 24 августа, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что не удивлён факту крушения в Тверской области самолёта, на борту которого, предположительно, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлён… Я не знаю достаточно, чтобы ответить. Я тренировался последние полтора часа», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов.
Как передавало ИА Регнум, 23 августа стало известно о крушении следовавшего из Шереметьево в Санкт-Петербург частного бизнес-джета Embraer в Бологовском районе Тверской области. Спустя несколько часов в МЧС заявили, что в результате авиакатастрофы погибли десять пассажиров.
Позднее в Росавиации сообщили, что среди пассажиров разбившегося бизнес-джета значился предприниматель и глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.