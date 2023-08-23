Москва, 23 августа, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Самолёт разбился в Бологовском районе в Тверской области, сообщает 23 августа Telegram-канал 112.

Кадр видео из Телеграм — канала Падение самолета

По данным источника, четыре человека погибли, ещё трое пострадали. Подробности устанавливаются. По данным СМИ, речь идёт о бизнес-джете.

17 августа в Малайзии 10 человек погибли в результате падения небольшого самолёта на автотрассу. Инцидент произошёл в западном штате Селангор, в окрестностях города Шах-Алам. Самолёт Beechcraft 390 рухнул на проезжающие по автостраде автомобиль и мотоцикл.