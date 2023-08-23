Среди пассажиров разбившегося бизнес-джета значился Евгений Пригожин
Евгений Пригожин значился среди пассажиров разбившегося под Тверью самолёта
Тверь, 23 августа, 2023, 20:06 — ИА Регнум. В самолёте, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился предприниматель Евгений Пригожин, сообщили 23 августа в Росавиации.
Иван Шилов ИА REGNUM
«Среди пассажиров значился Евгений Пригожин», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, о крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе стало известно 23 августа. Позже в МЧС заявили, что десять человек погибли при крушении частного самолёта в Тверской области.
Разбившийся бизнес-джет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров.