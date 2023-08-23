Тверь, 23 августа, 2023, 20:06 — ИА Регнум. В самолёте, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился предприниматель Евгений Пригожин, сообщили 23 августа в Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Среди пассажиров значился Евгений Пригожин», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, о крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе стало известно 23 августа. Позже в МЧС заявили, что десять человек погибли при крушении частного самолёта в Тверской области.

Разбившийся бизнес-джет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров.