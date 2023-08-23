Париж, 23 августа, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, когда посчитает это нужным. Об этом он заявил 23 августа в интервью журналу Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM

Макрон отметил, что Евросоюзу и НАТО придётся перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Он об этом уже говорил с Путиным.

«Я вновь поговорю с ним, когда это будет полезным», — сказал французский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 7 февраля 2022 года прибыл с визитом в Москву и вместе с Путиным они обсудили ситуацию на Украине. Переговоры длились пять часов. Впоследствии Макрон неоднократно заявлял, что собирается продолжить переговоры с российским президентом. 11 сентября они по телефону обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.