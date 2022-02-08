Макрон рассказал об ощутимом напряжении на встрече с Путиным
Париж, 8 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Во время переговоров в Кремле с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые состоялись 7 февраля, президент России Владимир Путин был «менее ироничным, чем обычно». Об этом французский лидер заявил 8 февраля, передаёт телеканал BFMTV.
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Глава Пятой республики также добавил, что в ходе встречи ощущалось напряжение.
Говоря о гибкости Путина в вопросе Украины, президент Франции признался, что изначально смотрел на это реалистично и не ожидал больших уступок от российского президента.
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Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялись в Москве 7 февраля. Встреча длилась пять часов. Главным вопросом переговоров стала российская инициатива по гарантиям безопасности.
Как пояснил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, к таким продолжительным переговорам в Кремле были готовы. Это объясняется не только очень конструктивными и содержательными отношениями, которые установились между главами двух государств, но и экстраординарной ситуацией в мире.