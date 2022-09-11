Москва, 11 сентября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном

«Проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на… [территории б. УССР] с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин обратил внимание Макрона на регулярные атаки на объекты ЗАЭС со стороны ВСУ, включая хранилище радиоактивных отходов. Кроме того, российский лидер также сообщил главе Франции, что ВСУ с помощью западного оружия продолжают целенаправленные обстрелы городов Донбасса.

Телефонный разговор между двумя лидерами состоялся по инициативе французской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов ЗАЭС, а также обстрелов киевскими боевиками высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры работа энергоблоков станции была остановлена.