Москва, 23 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации на пяти направлениях составили 485 военных, сообщил 23 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На донецком направлении украинская армия за сутки потеряла 180 военных, на южнодонецком — 145, на краснолиманском — 60, а также 60 военных — на запорожском и 20 — на херсонском направлениях.

На донецком направлении группировка российских войск «Юг» отразила три атаки ВСУ в районе посёлков Невельское и Курдюмовка и села Майорск в ДНР.

«Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщил Конашенков.

На южнодонецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах села Старомайорское и посёлка Урожайное в ДНР. Также российские военные пресекли деятельность диверсантов в районе села Ровнополь.

«Потери противника составили до 145 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также самоходная гаубица М109 Paladin производства США», — заявил представитель Минобороны.

На краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки ВСУ в районах сёл Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

«За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30», — уточнил Конашенков.

На запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Украинская сторона потеряла 80 военных, четыре автомобиля, САУ Krab и Panzerhaubitze 2000, орудие Д-30, три гаубицы М119 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

«На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу «Гвоздика», — сообщил официальный представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 22 августа рассказал о потерях ВСУ за сутки 21 августа.

На донецком направлении потери ВСУ составили 235 военных, на южнодонецком — 240, на краснолиманском — 50, на запорожском — 125 и на херсонском направлении — 15 военных. Общие потери за сутки составили 665 человек.

Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили в районе города Орехова Запорожской области командно-наблюдательный пункт ВСУ, а в районе посёлка Васильковка Днепропетровской области — склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.