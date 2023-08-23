ВСУ потеряли 485 военных на пяти направлениях в зоне СВО
Москва, 23 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации на пяти направлениях составили 485 военных, сообщил 23 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На донецком направлении украинская армия за сутки потеряла 180 военных, на южнодонецком — 145, на краснолиманском — 60, а также 60 военных — на запорожском и 20 — на херсонском направлениях.
На донецком направлении группировка российских войск «Юг» отразила три атаки ВСУ в районе посёлков Невельское и Курдюмовка и села Майорск в ДНР.
«Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщил Конашенков.
На южнодонецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах села Старомайорское и посёлка Урожайное в ДНР. Также российские военные пресекли деятельность диверсантов в районе села Ровнополь.
«Потери противника составили до 145 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также самоходная гаубица М109 Paladin производства США», — заявил представитель Минобороны.
На краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки ВСУ в районах сёл Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.
«За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30», — уточнил Конашенков.
На запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Украинская сторона потеряла 80 военных, четыре автомобиля, САУ Krab и Panzerhaubitze 2000, орудие Д-30, три гаубицы М119 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.
«На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу «Гвоздика», — сообщил официальный представитель оборонного ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 22 августа рассказал о потерях ВСУ за сутки 21 августа.
На донецком направлении потери ВСУ составили 235 военных, на южнодонецком — 240, на краснолиманском — 50, на запорожском — 125 и на херсонском направлении — 15 военных. Общие потери за сутки составили 665 человек.
Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили в районе города Орехова Запорожской области командно-наблюдательный пункт ВСУ, а в районе посёлка Васильковка Днепропетровской области — склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.