Москва, 22 августа, 2023, 14:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) превысили 665 военных. Об этом 22 августа в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, на донецком направлении российская армия отразила три атаки ВСУ в районе Новомихайловки и Авдеевки в ДНР. Украина при этом потеряла до 235 военнослужащих и 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную радиолокационную станцию, две гаубицы M777 и польскую САУ Krab, а также пять БМП.

На купянском направлении за сутки ВСУ потеряли до 65 военнослужащих. Здесь подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад Украины в районах Синьковки в Харьковской области, Новосёловского и Райгородки в ЛНР.

Также российские подразделения уничтожили четыре боевые машины пехоты ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Табаевки в Харьковской области ликвидировали склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Группировка «Центр» на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила более 50 украинских военнослужащих и пять единиц техники ― три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

На херсонском направлении российские силы уничтожили до 15 военнослужащих ВСУ, а также две артиллерийские системы М777 американского производства и гаубицу Д-30.

На запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Успеновки и Работино в Запорожской области.

«За сутки уничтожено более 125 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей», ― уточнил Конашенков.

Потери ВСУ на южнодонецком направлении достигли почти 240 военных, две бронемашины, американская артсистема М777 и британское орудие FH-70.

Как сообщало ИА Регнум, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли за последние десять дней на запорожском направлении 1,5 тыс. военных. По его словам, потери украинской армии увеличились на 30%.

В Донецкой Народной Республике украинские военные шесть раз пытались контратаковать в районе Петропавловки и Новосёловского, однако все контратаки российские войска успешно отразили упреждающим огнём артиллерии. В результате ВСУ потеряли более 40 военнослужащих.