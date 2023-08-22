Одесса, Украина, 22 августа, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Обыски прошли в помещении военкомата Хаджибейского района Одессы, сообщило 22 августа «РБК-Украина» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Оперативные мероприятия проводят сотрудники региональной прокуратуры, Управления стратегических расследований и следователями Национальной полиции Украины. Полицейские зачитали работникам военкомата постановление суда.

По информации источника, обыски в военкоматах связаны с вопросом работы военно-врачебной комиссии.

Кроме Одессы, обыски проходят в Ровно.

Как сообщало 4 августа ИА Регнум, на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики украинские военкомы руководят мобилизацией в ряды ВСУ. Мобилизационные мероприятия проводили уроженец Донецкой области Вадим Атрюх, а также уроженцы Мурманской области — Андрей Глущенко и Сергей Петров. Все трое проходили службу в Донецке, а с 2014 года принимали участие в военных действиях против Донбасса.