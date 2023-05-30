Киев, 30 мая, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Сотрудники военкоматов на Украине обогащаются за счёт получения взяток от призывников, желающих уклониться от военной службы, сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на источник в ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

По словам собеседника, такая ситуация делает украинских военкомов практически миллиардерами. Он утверждает, что за $12 тысяч уклонисты получают справки о непригодности на три месяца, чтобы покинуть территорию страны.

При этом, как отметает источник, у каждого военного комиссара имеется «паспорт иностранца». В публикации также говорится, что масштабы взяточничества в военкоматах на Украине только растут.

Автор статьи написал о случае во Львовской области, где военком региона, который когда-то был депутатом областного совета, организовал поборы с районных комиссаров. Кроме того, он занимался хищением гуманитарной помощи и прибегал к услугам частных охранных фирм.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля журнал The Economist написал о том, что мобилизация на Украине проходит «агрессивно» и с серьезными нарушениями законодательства. При этом жители страны стараются избегать службы в украинской армии. 10 апреля газета Washington Post распространила информацию о том, что характер мобилизации на Украине вызывает панику среди местного населения.

28 мая бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине из-за массовой мобилизации начался конфликт в обществе, который по сути стал гражданской войной.