Киев, 24 июля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова задержали в Киеве по делу о получении взятки. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Днём ранее следователи ГБУ Украины предъявили ему обвинение в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от службы. Подозреваемый попытался скрыться от правосудия, но его задержали.

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимое имущество в Испании. Общая сумма приобретений составила $4 млн (360 млн рублей).

Кроме того, в начале декабря прошлого года отвечавший за мобилизацию военком после выписки из госпиталя более двух недель без уважительных причин не появлялся на военной службе.

Позднее он обманным путём выехал за пределы страны и в течение почти месяца вместе с членами семьи находился в Молдавии, Турции, на Сейшельских островах и в Испании.

В ГБР заявили, что будут настаивать в суде об избрании меры пресечения для Борисова в виде содержание под стражей без возможности освобождения под залог.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что военкому может грозить расследование за незаконное обогащение и нарушение порядка несения военной службы. Борисова объявили в розыск. Также украинский лидер поручил главкому ВСУ Валерию Залужному уволить военкома за коррупцию.

Подозреваемый скрылся за границей.

В конце мая издание «Страна. ua» сообщило об обогащении украинских военкомов за счёт взяток от призывников-уклонистов. За $12 тысяч уклонисты получают справки о непригодности на три месяца, чтобы покинуть территорию страны. Масштабы взяточничества в военкоматах на Украине только растут.