Москва, 23 августа, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Российские войска нанесли массированный артиллерийский удар по диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) украинской армии, которая 22 августа пыталась пройти через границу на территорию Брянской области. Об этом 23 августа сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что 22 августа российские пограничники своевременно обнаружили и пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть на территорию России в Климовском районе Брянской области.

«Совместно с приданными силами Министерства обороны РФ, Росгвардии по вооружённому формированию противника нанесён массированный артиллерийский удар», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что нарушения государственной границы России диверсантами ВСУ допущено не было.

Как сообщало ИА Регнум, ранее правоохранители ЛНР рассказали, что у посёлка Спорное была ликвидирована группа украинских диверсантов. Командование ВСУ рассчитывало, что ДРГ проникнет через линию боевого соприкосновения и в канун выборов совершит на российской территории теракты против нескольких государственных служащих.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 августа рассказал, что российские войска пресекли деятельность четырёх ДРГ ВСУ на территории ДНР и Запорожской области.