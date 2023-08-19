Москва, 19 августа, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР и Запорожской области. Об этом 19 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он проинформировал о том, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы ВСУ около населённого пункта Урожайное ДНР.

Помимо этого, была пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп около населённых пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области.

Официальный представитель Минобороны России уточнил, что потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме этого, были ликвидированы три автомобиля, две боевые бронированные машины и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Как передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 18 августа рассказал, что группировка при поддержке артиллерии и авиации нанесла огнём поражение по противнику, уничтожив две группы пехоты, миномётный расчёт. Также была сорвана попытка ротаций подразделений ВСУ, поражены скопления живой силы, в том числе в лесополосах на окраинах населенного пункта.

В результате были уничтожены два танка, пункт временной дислокации боевиков в Угледаре, наземная станция управления беспилотниками в районе Новомихайловки, поражены опорные пункты и места скопления живой силы в районах Старомайорского, Приютного, Ровнополь и севернее Никольского.