Луганск, 23 августа, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Группу диверсантов ВСУ ликвидировали в ЛНР в районе посёлка Спорное, сообщили 23 августа в правоохранительных органах региона.

Силовики ЛНР узнали, что ВСУ планируют заброску диверсионно-разведывательной группы в район Спорного. Группа должна была, согласно планам украинского командования, перейти линию боевого соприкосновения и в канун выборов совершить на территории России теракты против нескольких госслужащих.

«Данный участок местности находится в зоне ответственности подразделения [отряда спецназа] Барс-16 «Кубань». Информация была передана подразделению, которое не дало противнику пересечь линию боевого соприкосновения и уничтожило их огнём стрелкового оружия и артиллерии», — процитировало представителя правоохранителей ТАСС.

Как рассказал возглавляющий спецгруппу офицер с позывным Шатун, бойцы уничтожили около десяти членов ДРГ, при этом отряд не потерял ни одного человека. Сначала группа подготовила в этом районе позиции и начала наблюдение.

«Когда увидели противника, вступили в огневой контакт, вынудили их укрыться в опорном пункте. Потом отработали термобарическими боеприпасами из гранатомётов по опорному пункту, уничтожив противника», — рассказал Шатун.

При этом по опорному пункту диверсантов удары нанесла российская артиллерия. Покидая район Спорного, спецгруппа попала под огонь ВСУ. Как сообщил Шатун, по российским бойцам ВСУ били кассетными боеприпасами и минами.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область. Четверых диверсантов уничтожили в Стародубском районе.

В ведомстве уточнили, что диверсионная группа готовила провокации. У ликвидированных членов ДРГ нашли беспилотники с наклейками «Собственность ФСБ РФ», иностранное оружие, взрывчатку, приборы навигации и связи.