Стародубский район, Брянская область, 16 августа, 2023, 15:19 — ИА Регнум. В Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионной группы, сообщили 16 августа в ФСБ. Четыре диверсанта уничтожены, отметили представители службы.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«ФСБ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Ликвидированные диверсанты могли готовить провокации, при них были найдены беспилотные аппараты с наклейками «Собственность ФСБ РФ», добавили в службе. Кроме того, у диверсантов было обнаружено иностранное оружие, взрывные устройства, приборы навигации и связи.

Накануне, 15 августа, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию региона. Попытка была пресечена ФСБ, отметил губернатор, поблагодарив ФСБ за работу. В результате попытки прорыва ДРГ ранение получил один мирный житель, его доставили в больницу, рассказал Богомаз.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 23 мая ВС России, Росгвардия и ФСБ провели операцию по уничтожению украинской ДРГ в Белгородской области. Было уничтожено более 70 террористов. Во время нападения ДРГ пострадали 13 человек, двое погибли. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Президент Владимир Путин поручил Министерству обороны принять все необходимые меры для усиления контроля и безопасности в районах у границы с Украиной.