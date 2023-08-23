Барнаул, 23 августа, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Власти Алтайского края приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за продолжительной засухи. Об этом 23 августа сообщил губернатор региона Виктор Томенко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Губернатор отметил, что засушливая погода, наблюдающаяся в регионе в период с апреля по август, привела к сложной обстановке в сельском хозяйстве края.

Он напомнил, что в начале июля в регионе были зафиксированы рекордно высокие значения температуры воздуха и такие явления, как суховей, почвенная и атмосферная засуха, так или иначе затронули все районы края, что скажется на урожае и на заготовке кормов.

«Для детального обсуждения ситуации и мер реагирования я провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С учётом всех обстоятельств было принято решение, что на территории всего края необходимо вводить режим ЧС», — написал он.

Томенко уточнил, что, по данным предварительного мониторинга, особенно от засухи пострадали естественные кормовые угодья в степных районах, и добавил, что режим ЧС позволит смягчить последствия засушливой погоды для сельского хозяйства региона.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа стало известно, что в России летом 2023 года урожай частично оказался под угрозой из-за погодных условий. По информации Торгово-промышленной палаты России, в Поволжье и Сибири наблюдается сильная засуха, которая повлечёт за собой снижение урожаев и гибель части посевов зерновых культур.

Глава климатических наблюдений программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus Карло Буонтемпо заявил, что июль нынешнего года может стать самым жарким в мировой истории.

По его словам, на такую высокую температуру воздуха влияет ряд факторов, в число которых входят эффект Эль-Ниньо (прогрев поверхностного слоя вод Тихого океана, который влияет на климатические режимы в разных частях света), жара в Атлантике и потепление.