Берлин, 20 июля, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории, сообщил 20 июля глава климатических наблюдений программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus Карло Буонтемпо в коммюнике, опубликованном на сайте программы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Первые 15 дней июля стали наиболее жаркими когда-либо зарегистрированными днями по уровню температур в мире. Июль может стать рекордно жарким в истории», — сказал он.

Буонтемпо отметил, что июль в принципе является самым жарким месяцем в году, но в 2023 году на рост температур влияет совокупность факторов, среди которых — эффект Эль-Ниньо (прогрев поверхностного слоя вод Тихого океана, влияющего на климатические режимы в разных частях света), жара в Атлантике и потепление климата.

По словам эксперта, изменение климата выливается в перегрев климатических систем по всему миру. «С весны наблюдается перегрев океанов, в особенности в Северной Атлантике, масштаб и скорость этого явления поражают ученых во всем мире», — добавил он.

Температурные рекорды этого лета, добавил Буонтемпо, были ожидаемы, учёные предупреждали об этом последние 20 лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв, главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» отметил, что из-за рекордных темпов потепления на Земле существуют риски затопления ряда территорий, и это не только островные государства, но и даже Санкт-Петербург. В России скорость глобального потепления выше примерно в 2,5 раза в сравнении со средней на планете, добавил климатолог.