Москва, 14 августа, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В России летом 2023 года урожаи частично оказались под угрозой из-за погодных условий, отметили специалисты «Известий».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Так, по данным Торгово-промышленной палаты России, в Поволжье и Сибири наблюдается сильная засуха, что повлечёт за собой снижение урожаев и гибель части посевов зерновых культур.

Вместе с тем эксперты Национального союза агростраховщиков считают, что в большинстве российских аграрных регионов опасные погодные события не повлекли за собой тотальных убытков.

«Поэтому нет предпосылок к тому, чтобы урожай основных сельхозкультур в текущем году оказался серьезно ниже по сравнению со среднемноголетними значениями», — заключил президент союза Корней Биждов.

Как сообщало ИА Регнум, июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории, сообщил глава климатических наблюдений программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus Карло Буонтемпо. Он указал, что июль в принципе является самым жарким месяцем в году, но в 2023 году на рост температур влияет совокупность факторов, среди которых эффект Эль-Ниньо (прогрев поверхностного слоя вод Тихого океана, влияющего на климатические режимы в разных частях света), жара в Атлантике и потепление климата.