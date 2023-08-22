Москва, 22 августа, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Если жители России хотят диверсифицировать сбережения, то им стоит присмотреться к юаню, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Об этом она заявила 22 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбережения

Ранее ВЦИОМ провёл опрос, который показал, что в июле 2023 года в России доля жителей, использующих доллар для хранения сбережений, снизилась почти вдвое — с 11% до 6%.

Как пояснила Валишвили, отказ от валютных сбережений стал трендом не только последних полутора лет. С 2014 года россияне переводят накопления в национальную валюту из-за высокой волатильности курса доллара и евро.

«С введением в 2022 году западных антироссийских санкций валютный рынок дестабилизировался. Часть граждан попыталась заработать на разнице курса и продала валюту, однако приобрести доллары или евро стало не так-то просто, доступ к биржевым торгам ограничен, а обменные пункты банков не всегда имеют наличные средства», — заявила экономист.

По её словам, банковские вклады в так называемых «токсичных» валютах сейчас максимально невыгодны — средняя ставка не превышает 1% годовых, а введённые дополнительные банковские комиссии на обслуживание валютных счетов минимизируют и этот доход.

«Дополнительными факторами, повлиявшими на отток сбережений в валюте иностранных государств, стали ограничения на снятие валюты, введённые Банком России в 2022 году», — добавила она.

По мнению Валишвили, на сегодняшний день экономически обоснованной причины переводить активы в валюту нет. А если всё-таки есть желание диверсифицировать сбережения, то стоит присмотреться к юаню.

В свою очередь, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица, заявил, что главная причина сокращения доли россиян, хранящих сбережения в долларах и евро, — это антироссийские санкции и заморозка корреспондентских счетов крупнейших банков. Кроме того, государство чётко дало понять населению, что Россия переориентируется на восток.

«Таким образом, сокращение сбережений в долларах и евро будет продолжаться», — убеждён Перепелица.

По его мнению, сбережения в долларах и евро хранить стоит только в случае планируемых поездок за рубеж, так как даже в дружественных странах обменять наличные юани весьма проблематично. Так что полностью уйти от наличных долларов и евро пока нельзя.

«С точки зрения безопасности и доходности лучше выбирать валюты дружественных стран. Например, китайские юани или дирхамы ОАЭ. Некоторые банки предлагают по ним вклады выше 2%. Таким образом можно уберечь рублёвые сбережения от девальвации и сохранить их ликвидность, в отличие от вложений в акции и другие финансовые инструменты», — подытожил экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ВЦИОМ, 27% жителей России россиян не располагают сбережениями, 68% опрошенных признались, что хранят сбережения в рублях, а 4% — в евро и других иностранных валютах.

По мнению доцента Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константина Ордова, сейчас рубль в России стал безальтернативным средством хранения сбережений, так как все остальные выглядят очень ненадёжными.

Экономист Георгий Остапкович в беседе с корреспондентом ИА Регнум предположил, что жители России стали реже хранить сбережения в долларах, поскольку испытывают очень мощное информационное давление. Однако, как полагает экономист, если доллар снова будет укрепляться так, как это было в последнее время, то население РФ может пересмотреть отношение к американской валюте.