Берлин, 22 августа, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Российские войска в зоне спецоперации создали минные поля, размер которых сравним с Западной Германией, и Украина попросила у союзников средства для их преодоления. Об этом 22 августа заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Иван Шилов ИА REGNUM

По утверждению главы МИД Германии, российские войска создали «гигантские минные поля», из-за которых ВСУ часто попадают в ловушки.

«Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию. Соответственно, вопрос в том, как можно преодолеть эти минные поля», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, в западных странах начали признавать провал контрнаступления украинских войск и стали искать виноватых в этом. Среди причин провальных действий Киева западные СМИ и эксперты называли обильную растительность, крепость российской обороны, применяемую Вооружёнными силами России технику и др.

Ранее полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский заявил, что ВСУ не стоило начинать контрнаступление. По его словам, для этого нужны силы, которые в три раза превышают соперника и преимущество в воздухе.

По данным Минобороны России на 4 августа, ВСУ с начала так называемого контрнаступления в июне–июле потеряла уже более 43 тыс. военных. Также за два месяца украинские войска лишились 4,9 тыс. единиц техники, включая поставленные Западом образцы.