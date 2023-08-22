Вашингтон, 22 августа, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины (ВСУ) не стоило начинать контрнаступление. Такое мнение высказал полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский, написало американское издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что силы российской армии значительно превышают возможности ВСУ, поэтому контрнаступать было бессмысленно.

«Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», ― пояснил отставной полковник.

Он признал, что украинские военные испытывают нехватку артиллерийских снарядов и современного вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. На линию соприкосновения Киев бросил бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой.

Журналист американской газеты The Washington Post Ишан Тхарур отметил, что контрнаступление украинских войск, которое стало причиной серьёзных потерь среди личного состава ВСУ, идёт тяжелее, чем ожидалось. По его словам, Киев не смог совершить прорыв. Он напомнил, что председатель комитета начальников штабов американской армии генерал Марк Милли несколько месяцев назад заявлял, что контрнаступление ВСУ окажется медленным и кровавым.

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор добавил, что контрнаступление привело к потерям в рядах ВСУ, армия тает, а НАТО не сможет противостоять России, если вмешается в ситуацию. По его мнению, украинские военные вынуждены сдаваться в плен из-за большого количества раненых.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум сказал, что Запад поставил Киеву столько техники, сколько нужно для продолжения конфликта, а не для победы. При этом, по его словам, после того как контрнаступление ВСУ выдохнется, за ним последует наступление российской армии, поскольку никто не отменял целей спецоперации, о которых в начале её проведения объявил российский президент.