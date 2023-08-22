Москва, 22 августа, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Боевые действия на Украине могут завершится к концу осени. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Иван Шилов ИА REGNUM

Подобный сценарий, по мнению эксперта, вероятен потому, что у украинской армии нет сил и средств ни для обороны, ни тем более для наступления.

«Я думаю, что боевые действия закончатся к исходу осени, так как те силы и средства, которые ВСУ выставляют против России, уже не способны решать вопросы ни обороны, ни наступления», — считает эксперт.

При этом Матвийчук не исключил, что конфликт может затянуться, если продолжатся поставки определённых видов вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее офицер батальона ВСУ Михаил заявил, что в зимний период боевые действия для украинской армии будут серьёзно затруднены. По его мнению, украинские военные не успеют прорвать оборону Вооружённых сил России до периода осенних дождей и последующей за ними зимы. Он считает, что грязь, снег и отсутствие растительности оставят ВСУ на открытом пространстве, всё остановится и замрёт.

Полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский уверен, что Вооружённым силам Украины вообще не стоило начинать контрнаступление. По его словам, для подобной инициативы ВСУ нежно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего этого у украинской армии не было, при этом силы российской армии значительно превышают возможности ВСУ.

ВСУ начали наступление 4 июня на южнодонецком, запорожском и артёмовском направлениях с поддержкой западной военной техники. С того момента большое её количество уничтожили, а ВСУ несут значительные потери в живой силе.

По информации Минобороны России, Украина с начала так называемого контрнаступления в июне–июле потеряла уже более 43 тыс. военных. Также за два месяца ВСУ лишились 4,9 тыс. единиц техники, среди которых 76 американских артсистем М-777, 84 самоходных артиллерийских установки из Польши, США, Франции и Германии, более 1,8 тыс. танков и БМП, в том числе 25 танков Leopard.