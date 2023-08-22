Киев, 22 августа, 2023, 08:53 — ИА Регнум. В зимний период боевые действия для украинской армии будут серьёзно затруднены. Об этом 22 августа заявил офицер батальона ВСУ Михаил швейцарской газете Le Temps.

Ashley Chan/Global Look Press

По мнению Михаила, украинские военные не успеют прорвать оборону Вооружённых сил России до периода осенних дождей и последующей за ними зимы.

«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, всё остановится и замрёт», — констатировал он.

Офицер ВСУ также предположил, что ввиду этого следующие несколько недель окажутся решающими и жестокими — как для него, так и для его подчинённых.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что контрнаступление стало причиной больших потерь в рядах ВСУ. Он отметил, что украинские войска тают, а НАТО будет неспособно противостоять России в случае, если попытается вмешаться в украинский конфликт.

Американская газета The Wall Street Journal 21 августа назвала серьёзным препятствием для контрнаступления ВСУ системы дистанционного минирования «Земледелие», применяемые российскими войсками.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, предварительные итоги боевых действий в зоне спецоперации показывают, что военный ресурс ВСУ почти исчерпан. Иностранные советники используют украинских военнослужащих только для отработки различных вариантов ведения военных действий и не принимают в расчёт уровень потерь среди личного состава ВСУ.