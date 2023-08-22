Вашингтон, 22 августа, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Контрнаступление привело к потерям в рядах ВСУ, армия тает, а НАТО не сможет противостоять России, если вмешается в ситуацию. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Полагаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает», — сказал Макгрегор.

По мнению Макгрегора, украинские военные вынуждены сдаваться в плен из-за большого количества раненых. Командиры, желая сохранить жизни бойцам, складывают оружие. Немаловажную роль играет достойное отношение к военнопленным со стороны российских военнослужащих. Украинские военные знают, что им не грозит плохое обращение, а в будущем их могут обменять на российских пленных.

Макгрегор указал, что такие детали не сообщают в западных СМИ. При этом полковник отметил, что Россия не хочет конфликта с НАТО и не выводит по этой причине свои силы из резерва.

«Если мы вмешаемся на западной Украине, Россия будет готова к этому. Последствия для нас и для НАТО будут разрушительны, потому что мы не готовы сражаться с русскими», — уточнил Макгрегор.

Кроме того, эксперт подверг критике армию США, указав, что на высокие посты назначают неподходящие кандидатуры, из-за чего теряется готовность и возможности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал полковник ВС США Макгрегор, если Киев не объявит капитуляцию, то бедственное положение Украины, которое эксперт назвал состоянием «между катастрофой и огромным провалом», приведет к гуманитарному кризису.

Также Макгрегор указал, что Москва хочет завершить украинский конфликт и не рисковать потенциальной войной между Россией и США из-за Украины, так как в этом нет стратегического смысла.