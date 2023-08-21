Москва, 21 августа, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Запад поставил киевскому режиму столько техники, сколько нужно для продолжения конфликта, а не для победы, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее издание Washington Post сообщило, что ситуация с наступлением ВСУ оказалась хуже, чем ожидалось.

«Сейчас, спустя полтора года поставок западного оружия, мы видим, что оно по факту не соответствует заявляемым целям. То есть обещанные тысячи танков киевская хунта не получила к началу наступления. А того, что было поставлено, недостаточно для прорыва нашей линии фронта», — отметил Онуфриенко.

Кроме того, контрнаступление ВСУ длится больше чем два месяца, но Запад, видя с каким недостатком техники столкнулась Украина, не стал поставлять дополнительные сотни единиц танков. США продолжили обещать, что дадут Abrams осенью, когда вопрос о стратегическом наступлении отпадёт сам собой. То есть, как пояснил Онуфриенко, речь идёт о том, что Киев снабжают тяжелым оружием, но исключительно для продолжения боевых действий, а не для победы.

«Сейчас говорят, что Украине поставят 46 истребителей. И то только тогда, когда будет подготовлен местный лётный состав, полосы, инфраструктура и так далее. Там как минимум три пакета обязательных условий. Но стоит сравнить эти 46 самолётов с тем, что есть на вооружении у российской армии. Сам же Запад недавно давал подробнейшую справку, согласно которой к началу СВО у России имелось 900 самолётов только тактической авиации. Понятно, что разница несопоставимая», — констатировал военный аналитик.

Таким образом, по его словам, речь не идёт о том, чтобы создать хотя бы теоретическую возможность добиться превосходства ВСУ в воздухе или хотя бы паритета.

Также он предположил, что после того, как контрнаступление ВСУ выдохнется, за ним последует наступление российской армии, поскольку никто не отменял целей спецоперации, о которых в начале её проведения объявил президент.

«И чтобы выполнить эти цели, надо наступать. Потому что ни одна даже самая успешная оборона не обеспечит победы. Мы помним, что у нас ещё не освобождена половина ДНР, Запорожская область, областной центр Херсон, который по нашей Конституции является территорией Российской Федерации. Поэтому вариант только один — наступать», — подытожил Онуфриенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным WP, союзники Киева становятся всё более осмотрительными рассуждая о военных успехах ВСУ, так как видят, как неудачно разворачивается их контрнаступление. В такой ситуации не исключено, что властям Украины придётся решать этот конфликт с помощью дипломатии.

До этого журнал Economist констатировал, что у ВСУ нет ресурсов для «лобовых атак», тем более что Украина получила только 60 танков Leopard, хотя Запад обещал ей сотни таких машин.

В свою очередь, издание Foreign Policy констатировало, что Украина не сможет захватить территории, которые называет своими. Главной проблемой Украины здесь стали завышенные ожидания Запада, а также его стремление к умеренному оснащению украинской армии.