Вашингтон, 21 августа, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Контрнаступление украинских войск, которое стало причиной серьёзных потерь среди личного состава ВСУ, идёт тяжелее, чем ожидалось. Об этом 20 августа написал журналист американской газеты The Washington Post Ишан Тхарур.

Peter Druk/XinHua/Global Look Press

«Были опасения, что оно [контрнаступление ВСУ] будет проходить тяжело. Однако на практике всё оказалось куда сложнее. <…> Киев не смог совершить прорыв», — написал журналист.

Тхарур уточнил, что на фоне этого союзники Киева становятся всё более осмотрительными в своих высказываниях на тему военных успехов украинской армии.

Он напомнил, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли несколько месяцев назад заявлял, что контрнаступление ВСУ окажется медленным и кровавым.

По мнению Тхарура, на фоне отсутствия успехов на поле боя Киеву придётся решать этот конфликт с помощью дипломатии.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа британский журнал Economist заявил, что у украинских военных не имеется ресурсов для «лобовых атак», о которых Киев «умоляет» Запад. Источник в Генштабе ВСУ пожаловался изданию на нехватку бронетехники для контрнаступления.

Позднее американский журнал Foreign Policy отметил, что Киев при всём желании не сможет захватить территории, которые считает своими. По мнению издания, Украина задействовала в ходе наступления значительные ресурсы, однако это не принесло ей ощутимого результата.

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом российской армии, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 18 августа рассказал, что с момента начала контрнаступления ВСУ потеряли убитыми свыше 40 тысяч человек и это число постоянно увеличивается. По его словам, Киеву по итогам почти трёх месяцев контрнаступления нечем похвастаться, кроме потерь в живой силе и военной технике.