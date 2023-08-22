Лондон, 22 августа, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов превысила отметку в $500 за тысячу кубометров. Это 22 августа следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА Регнум

По состоянию на 15:10 мск сентябрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли в цене на 8,8% — до 500,3 доллара за тысячу кубометров.

Торги открылись при цене газа 451,2 доллара за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперты предупредили, что цены на голубое топливо снова могут превысить отметку в одну тысячу долларов за тысячу кубометров. Такой рост цен вызван возможностью проведения забастовок на заводах по производству СПГ в Австралии и приведёт к конкуренции за энергоносители между Азией и Европой.

В ходе биржевых торгов 15 августа цена газа в Европе увеличилась на 15% и превысила 450 долларов за тысячу кубометров, а 21 августа цена резко выросла на 18% — до отметки 489 долларов за тысячу кубометров.