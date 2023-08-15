Лондон, 15 августа, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов 15 августа подскочили на 15%, превысив 450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА Регнум

Так, сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 426,2 доллара (+8,8%) за тысячу кубометров.

Ценовой минимум составил 400,1 доллара (+2,2%), ценовой максимум — 457,5 доллара (+16,8%). Последние фьючерсы торговались по 451,9 доллара (+15,4%).

Как отмечает агентство Bloomberg, цены на газовом рынке Европы выросли в связи с возможными забастовками работников австралийских заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Сообщается, в частности, что были запланированы переговоры между представителями профсоюзов и руководством австралийской нефтегазовой компании Woodside Energy Group. Как отмечает Bloomberg, если сторонам не удастся договориться, то забастовки могут привести к нарушению мировых цепочек поставок СПГ.

Из-за потребности в сжиженном природном газе Евросоюзу предстоит вступить в ценовое противостояние с Азией, что поставит под сомнение надёжность поставок этого топлива на европейский континент, заявил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В свою очередь глава компании «Роснефть» Игорь Сечин ранее отмечал, что проводимая ЕС «политика диверсификации» закончилась крахом и теперь регион полностью зависит от энергоресурсов из США, а так называемый зелёный переход в энергетике привёл к катастрофическим последствиям.