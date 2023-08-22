Москва, 22 августа, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Цена газа в Европе резко выросла на фоне сообщений о возможности начала забастовок на заводах по производству СПГ в Австралии, в результате чего конкуренция за импорт голубого топлива между Азией и Европой, которая критически зависит от привозного газа, усилится. По мнению экспертов, цены на голубое топливо вновь могут подняться до отметки в одну тысячу долларов за тысячу кубометров.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Как напомнила Наталья Дембинская в опубликованной РИА Новости статье, в результате забастовок на австралийских заводах по производству СПГ на мировых рынках может наблюдаться дефицит объёмом до 50 миллиардов кубометров. Вследствие этого цены на газ на торговых площадках выросли на 40%, хотя газовые хранилища Европы на данный момент заполнили уже почти на 90%.

Автор указала, что поставки газа из Австралии из-за забастовок могут быть приостановлены на два месяца, что, по данным Goldman Sachs, будет способствовать подорожанию энергоносителей и в Европе, и в Азии.

«Дефицит на глобальном рынке неизбежен. Пострадают не только Япония, Китай и Южная Корея, но и Европа, получающая вроде бы не очень много — порядка десяти миллионов тонн в год», — заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Уточняется, что после отказа ЕС от российского газа из-за санкций страны Европы критически зависит от СПГ, объёмы которого на фоне относительно невысоких цен в Старом свете уже уходят на азиатские рынки.

По словам автора, любое снижение поставок газа из Австралии будет способствовать усилению конкуренцию за него между Азией и Европой, в результате чего вкупе с зимним ростом потребления резкий рост цен на голубое топливо весьма вероятен в четвёртом квартале 2023 года.

«С 430-450 долларов [за тысячу кубометров] — до тысячи и даже выше. И заполненность подземных хранилищ не поможет: импорт подорожает, и энергетические компании поднимут тарифы, откуда бы они голубое топливо ни получали — из подземных хранилищ или с кораблей. Им главное — заработать на столь выгодной конъюнктуре», — пояснил Хазанов.

Обозреватель уточнила, что без российского газа Европа оказалась в жёсткой зависимости от поставок СПГ и вряд ли сможет получить необходимые для неё объёмы голубого топлива в Африке, где его нет в нужном количестве и ждать строительства Транссахарского газопровода из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир слишком долго.

«К работам вряд ли приступят в ближайшее время из-за политической нестабильности в Нигере. Хотя газопровод можно было бы подстыковать к действующему Medgaz, связывающему Алжир и Испанию, или TransMed между Алжиром и Италией. Есть вариант соединить с Galsi, о котором Алжир и Италия договорились в январе», — завил по этому поводу Хазанов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа на биржевых торгах цена на газ в Европе резко выросла на 18% — до отметки 489 долларов за тысячу кубометров. Затем она стабилизировалась на уровне 460 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе 15 августа возросли на 15% и превысили 450 долларов за тысячу кубометров. Агентство Bloomberg отметило, что это происходит на фоне возможности забастовок на предприятиях по производству СПГ в Австралии.