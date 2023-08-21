Лондон, 21 августа, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе резко выросла на 18%. Это 21 августа следует из данных Лондонской биржи ICE.

ИА Регнум

По информации торговой площадки, в ходе торгов цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до отметки 489 долларов за тысячу кубометров.

Позднее стоимость голубого топлива несколько снизилась и сейчас составляет 460 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа цены на газ в Европе выросли на 15%, превысив 450 долларов за тысячу кубометров. По информации Bloomberg, такой рост цен на голубое топливо связан с возможными забастовками работников заводов по производству сжиженного природного газа в Австралии.

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин 17 июня заявил, что проводимая ЕС политика диверсификации потерпела полный крах. Он уточнил, что в результате этого регион стал полностью зависеть от американских энергоресурсов.