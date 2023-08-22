Вашингтон, 22 августа, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Компания Apple, скорее всего, назовёт свой самый дорогой смартфон премиум-класса не iPhone 15 Pro Max, как предполагалось ранее, а iPhone 15 Ultra. Об этом 21 августа сообщило издание 9to5Mac.

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Журналисты ссылаются на данные сотрудника издания AppleInsider Эндрю О’Хара.

«Эндрю О’Хара узнал, что iPhone 15 Pro Max на самом деле могут назвать iPhone 15 Ultra. Он уверен на 80%», — говорится в сообщении.

Инсайдер отметил, что такое название должно подчеркнуть уникальность самого дорогого смартфона от этой компании. У него будет титановый корпус и передовая видеокамера, отметили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года в ФСБ сообщили об обнаружении шпионской программы на тысячах смартфонах и планшетах компании Apple, принадлежавших дипломатам. По данным ведомства, это была операция спецслужб США. Она затронула российских дипломатов и представителей Китая, Сирии, Израиля, кроме того, ряда стран, входящих в НАТО и СНГ.

В России начали вводить ограничения на использование гаджетов Apple для служебных целей. Гендиректор компании КамАЗ Сергей Когогин 21 августа запретил сотрудникам использовать их для служебных сообщений. Ранее аналогичный запрет ввёл для сотрудников Минцифры глава ведомства Максут Шадаев.