Набережные Челны, Татарстан, 21 августа, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Гендиректор компании КамАЗ Сергей Когогин подписал приказ о запрете сотрудникам предприятия использовать в служебных целях электронные устройства от Apple. Об этом 21 августа сообщило корпоративное издание «Вести Камаза».

Михаил Терещенко/ТАСС

«Под запрет, согласно приказу, подпадают смартфоны Apple, а также часы, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и другая техника», — говорится в сообщении.

В издании добавили, что в гаджеты от Apple также запрещено вставлять корпоративные SIM-карты. Кроме того, информационные системы предприятия не будут поддерживаться на электронных устройствах этой компании.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года ФСБ раскрыла разведывательную операцию спецслужб США, которую проводили с помощью аппаратов Apple. Они заразили несколько тысяч устройств шпионскими вирусами.

В августе глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил о запрете сотрудникам ведомства использовать продукцию Apple для служебной переписки. При этом им разрешили пользоваться устройствами в личных целях. Кроме того, о планах запретить использовать технику Apple для служебных целей ранее сообщили в Минпромторге.