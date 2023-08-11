Москва, 11 августа, 2023, 23:57 — ИА Регнум. использование смартфонов и планшетов Apple для доступа к рабочим приложениям и почте запретило своим сотрудникам Минцифры России. Об этом 11 августа рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев в рамках форума «Цифровая экономика».

Иван Шилов ИА REGNUM Максут Шадаев

«Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать», — уточнил Шадаев.

Глава Минцифры уточнил, что в случае, если у сотрудника нет возможности использовать телефон на системе Android, то для доступа к почте и документообороту ему нужно будет пользоваться компьютерной техникой. Закупка личных устройств для служебных целей, либо финансирование такой закупки для работников министерством не планируется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в российских государственных структурах началось тестирование гаджетов на базе отечественной операционной системы (ОС) «Аврора». В тестировании участвуют несколько российских брендов, в ходе эксперимента используется по несколько устройств каждого из них.

В июле ряд российских ведомств заявили о планах запретить своим сотрудникам использовать гаджеты компании Apple в служебных целях. О таких планах рассказали в Минпромторге и Минцифры.

В начале июня ФСБ совместно с ФСО раскрыла разведывательную операцию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. По их данным, несколько тысяч айфонов подверглись заражению вирусами, предназначенными для слежки.