Минск, 17 августа, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Украина потеряла за время контрнаступления убитыми и покалеченными 45 тысяч человек, заявил 17 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, размещённом на её YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У вас на Украине за время контрнаступления 45 тысяч человек погибло и калеками ушли. Потери у вас на фронте — 1 к 8», — сказал он.

В то же время, продолжил Лукашенко, у России есть в резерве корпус в 250 тысяч человек, вооружённый современной техникой.

«Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь — они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье», — отметил белорусский лидер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент Белоруссии заявил, что считает цели специальной военной операции (СВО) уже выполненными, потому что будущая Украина уже никогда не будет столь агрессивной и прозападной. В будущем, продолжил Лукашенко, отношения между Россией и Украиной можно наладить, однако над этим нужно будет серьёзно поработать.

При этом глава Белоруссии уверен, что военного конфликта на Украине можно было избежать в любой момент, а остановить его можно и сейчас. Он призвал начать переговоры по Украине без предварительных условий, назвав такой вариант событий классикой любой дипломатии.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения». Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин отметил, что западные страны готовы поставлять Украине всё новую военную технику, при этом мобилизационный потенциал Киева не безграничен, но Запад, похоже, решил воевать с Россией до последнего украинца.