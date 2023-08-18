Москва, 18 августа, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Безвозвратные потери сил украинский армии с момента начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек их число постоянно растёт. Об этом заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых Сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Река/ТАСС Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Он напомнил, что украинское контрнаступление идёт уже третий месяц, при этом, по его словам, противник не может похвастаться ничем, кроме как потерей десятков тысяч своих бойцов и более половины техники, поставленной Западом.

«У них потери только в одном данном «контрнаступе» уже вышли за 40 тысяч человек только безвозвратными потерями. Цифра достоверная, и она с каждым днём двигается все вверх и вверх», — отметил Алаудинов.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня президент России Владимир Путин констатировал начало украинского наступления. Он отметил, что ВСУ не удалось достигнуть успеха ни на одном из участков боевых действий. Глава государства отметил мужество и героизм российских военнослужащих, высокую эффективность вооружений, которыми владеет Россия, а также правильную организацию и управление в Вооруженных силах РФ.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина потеряла за время контрнаступления убитыми и покалеченными 45 тысяч человек. В то же время, продолжил Лукашенко, у России есть в резерве корпус в 250 тысяч человек, вооружённый современной техникой.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».