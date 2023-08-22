Мелитополь, 22 августа, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российского спецназа «Осман» поразил барражирующим боеприпасом «Ланцет» гаубицу украинских войск на запорожском направлении.

Иван Шилов ИА Регнум

На выложенной РИА Новости видеозаписи запечатлена находящаяся в лесополосе замаскированная гаубица ВСУ, которую смогли обнаружить российские военные.

После этого расчёт беспилотника поразил «Ланцетом» артиллерийское орудие противника.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа стало известно, что спецназ «Осман» уничтожил «Ланцетом» американский колёсный бронетранспортёр Stryker ВСУ. Это произошло во время движения украинской бронетехники по просёлочной дороге.

Минобороны 17 августа показало кадры уничтожения танка украинской армии при помощи FPV-дронов. Российские военные смогли поразить беспилотниками-камикадзе две бронемашины ВСУ.