Москва, 17 августа, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало видео уничтожения танка ВСУ при помощи FPV-дронов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что российские операторы БПЛА обнаружили украинскую тяжелую технику. Первый дрон-камикадзе поразил танк спереди, второй — сзади.

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В российском оборонном ведомстве уточнили, что FPV-дрон относится к разновидности беспилотников преимущественно коптерного типа, которыми военные управляют дистанционно.

Кроме того, при управлении используются пульт и очки с виртуальной трансляцией изображения с камеры летательного аппарата, что позволяет видеть перед собой изображение, будто бы БПЛА — пилотируемый.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили комплект связи спутниковой системы Starlink, который используют Вооружённые силы Украины. Кадры его ликвидации опубликовало Министерство обороны России. Замаскированную точку спутниковой системы связи вскрыли операторы FPV-дронов.

Бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу считает, что активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ. По словам военного эксперта, бойцы ВС России используют дроны для различных целей, в том числе для разведки и нанесения ударов.