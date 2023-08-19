Мелитополь, 19 августа, 2023, 06:19 — ИА Регнум. На запорожском направлении фронта силами российского армейского спецназа «Осман» прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожен колёсный бронетранспортёр Stryker производства США, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

На видеокамере дрона-камикадзе запечатлён момент передвижения американской техники на высокой скорости по просёлочной дороге. Российский беспилотник догнал и поразил бронетранспортёр. За Stryker поднялся высокий столб дыма.

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Как сообщало ИА Регнум, российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части села Работино Запорожской области. ВСУ предпринимают постоянные попытки штурма и пытаются, как правило, без тяжёлой техники, просто живой силой просочиться внутрь населённого пункта, рассказал 18 августа глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ночью 17 августа фронтовая авиация бомбами ФАБ-500 ударила по живой силе и технике ВСУ на ореховском направлении. Произошла продолжительная повторная детонация, скорее всего, был уничтожен один из складов с оружием.

Бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу признал, что активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ. Бойцы ВС России используют дроны для различных целей, в том числе для разведки и нанесения ударов. Только за месяц ВСУ теряют до 10 тыс. дронов, отметил он.