Мелитополь, 22 августа, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Российская тактическая авиация утром 22 августа нанесла удар по скоплениям украинских войск около города Орехова в Запорожской области. Об этом 22 августа сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 (фугасная авиационная бомба — прим. ред.) по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжёлой техники на запорожском фронте», — написал Рогов.

Он уточнил, что российские лётчики основной удар нанесли по району Орехова и ближайшего пригорода, из которых украинская армия пытается наступать на село Работино.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа замглавы минобороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные нанесли за сутки пять авиаударов по 82-й бригаде ВСУ в Запорожской области.

До этого российские военные рассказали, что Киев каждый день из-за больших потерь посылает новые пехотные группы на запорожский участок фронта. По мнению бойцов, ВСУ сломлены, однако их потенциал ещё не исчерпан.