Киев, 21 августа, 2023, 16:40 — ИА Регнум. По 82-й бригада украинских войск было нанесено несколько авиационных ударов после публикации в СМИ сообщений о том, что её ввели в бой в Запорожской области. Об этом 21 августа сообщила заместитель главы мин обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.

РИА Новости

«Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде за сутки», — пожаловалась она.

Маляр отметила, что за распространение такого рода информации на Украине предусмотрена уголовная ответственность. Осуждённый по такой статье может получить от пяти до восьми лет тюремного заключения.

По данным издания «Страна. ua», о перемещении 82-й бригады ВСУ на участок около Работино в Запорожской области первоначально сообщили издание Forbes и немецкая газета Bild.

Ранее Киев требовал от украинских граждан не публиковать в интернете фотоснимки и видеозаписи, показывающие процесс и результаты работы ПВО, так как это может указать на местоположение таких систем.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа новостной аналитический портал Business Insider написал, что командование украинской армии официально отправило на передовую резервную 82-я десантно-штурмовую бригаду ВСУ с целью переломить ситуацию в контрнаступлении. По мнению аналитиков, этим Киев «выложил все фишки на стол».

Позднее российские военные рассказали, что киевские власти из-за больших потерь в рядах ВСУ каждый день посылают на линию фронта в Запорожской области новые группы пехоты. При этом, по мнению российских бойцов, украинские войска сломлены, но их потенциал ещё не исчерпан.