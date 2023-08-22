Вашингтон, 22 августа, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Вашингтону стоит начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине и сделать это до того, как наступление российских войск закончится успехом. Об этом в статье для National Interest заявили консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению экспертов, неплохим вариантом мог бы стать корейский сценарий с закреплением границ по линии фронта и отказом Украины от четырёх областей взамен на западные гарантии безопасности.

«Это определённо не было бы худшим исходом с американской точки зрения. Вашингтон сможет постепенно разрядить напряжённость в отношениях с Москвой и восстановить диалог о будущей траектории европейской архитектуры безопасности», ― указали эксперты.

После этого, указали аналитики, Соединённые Штаты Америки наконец-то смогут вновь сосредоточиться на Тихоокеанском регионе. Однако до этого необходимо завершение конфликта на Украине. Эксперты советуют Вашингтону обратить внимание на то, что Россия не только ведет бои на юге, но и начала продвижение на севере, российская экономика остаётся относительно стабильной, а президент страны Владимир Путин не отказывается от стремления достигнуть всех намеченных целей спецоперации.

«Если российские войска смогут проникнуть вглубь украинской территории и занять регионы, которые Москва определила в качестве своих целей, то конфликт закончится значимой победой России», ― подчеркнули аналитики.

Тогда, считают Саттервайт и Бурилков, ущерб, нанесённый репутации США и Североатлантического альянса, будет колоссальным.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что усилием президента США Джо Байдена конфликт на Украине мог бы закончиться за пять минут. Он пояснил, что такое развитие событий возможно, если речь идёт о прекращении военных действий за счёт Украины, то есть о том, чтобы заставить Киев отказаться от своих территорий. Однако в Киеве с этим не согласны.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны. На митинге в штате Айова он пообещал, что если победит на выборах, то положит конец конфликту на Украине в течение 24 часов. При этом ничью сторону он не принимает, а лишь хочет, чтобы перестали гибнуть люди.

В свою очередь украинский лидер сказал, что Трамп уже имел возможность завершить боевые действия, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты.

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Но, как заявил российский лидер Владимир Путин, Россия не может навязать переговоры о равной безопасности отказывающимся от них США и НАТО, а также Украине. По его словам, Москва готова к обсуждениям, но не видит заинтересованности оппонентов.

При этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает отрадным то, что власти Украины, которые «молятся на своих заокеанских хозяев», выдвинули нежизнеспособную «формулу мира» и отвергают любые варианты проведения переговоров с Москвой, — поскольку это позволит России довести начатое в ходе спецоперации до конца.