Киев, 10 июля, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Конфликт на Украине усилием президента США Джо Байдена мог бы закончиться за пять минут, но в Киеве с этим не согласны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если мы говорим о прекращении войны за счёт Украины, то есть о том, чтобы заставить нас отказаться от своих территорий, ну, я думаю, таким образом Байден мог бы довести её до конца даже за пять минут. Но мы не согласились бы», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также прокомментировал заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт в первые сутки своего президентства. Зеленский сказал, что Трамп уже имел возможность завершить боевые действия, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Дональд Трамп заявил, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны. На митинге в штате Айова он пообещал, что если победит на выборах, то положит конец конфликту на Украине в течение 24 часов. При этом ничью сторону он не принимает, а лишь хочет, чтобы перестали гибнуть люди.

Автор газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон считает, что режим Зеленского будет вынужден идти на соглашение с Россией на более или менее выгодных условиях. Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства жителей Украины. Такая ситуация складывается в том числе и в результате распада американского двухпартийного консенсуса по поддержке Украины, а также возможности смены курса Вашингтона в случае победы Дональда Трампа на будущих выборах президента США, добавил Галстон.