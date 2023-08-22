Вашингтон, 22 августа, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Жители США не знают и не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут её объяснить, является российский лидер Владимир Путин. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с Владимиром Соловьевым в эфире U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Риттер пояснил, что в США очень сложно просвещать людей и рассказывать им о российской реальности, и главная причина подобных трудностей состоит в «степени невежества» американцев. По словам Риттера, в США люди не знают, не понимают и не представляют Россию, поэтому им сложно её объяснить.

«В США мы объясняем Россию через одного человека — это Владимир Путин. Мы и о нём ничего не знаем, но Путин — это ответ на все», — отметил Риттер.

Также эксперт добавил, что недавно совершил путешествие по России, которое продлилось 26 дней. Всё это время бывший американский разведчик общался с людьми, чтобы лучше понять страну.

«Россия — очень сложная страна с глубокой историей и очень разными людьми. Было бы оскорблением заявить, что я за 26 дней понял все о России. Я бы не смог этого сделать и за 26 лет», — подчеркнул Риттер.

По мнению эксперта, президент России не пытается диктовать всему миру решение проблем с российской точки зрения, а хочет решать вопросы сообща и слушать людей. Риттер заключил, что для движения вперёд нужно начать «говорить с русскими».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал экс-разведчик США Скотт Риттер, конфликт на Украине вступил в финальную стадию — ВСУ растеряли свой боевой потенциал.

Своё мнение Риттер подкрепил высказыванием главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена об уступке Украиной территорий ради вступления в альянс и финала конфликта.

Кроме того, на фоне ситуации на передовой СВО и потерь ВСУ Риттер предсказал Украине лишь два варианта исхода конфликта: капитуляция или смерть.