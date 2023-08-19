Вашингтон, 20 августа, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Бывший американский разведчик Скотт Риттер на фоне ситуации на передовой СВО и потерь ВСУ предсказал Украине лишь два варианта исхода конфликта. Об этом офицер написал на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Судя по нынешним данным о потерях, варианты для Украины ограничиваются капитуляцией или смертью», — написал Риттер, комментируя высказывание замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что данные о погибших и раненных украинских солдатах — это государственная тайна.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия понесла большие потери среди командирского состава, поэтому ВСУ нуждаются в пополнении военачальников, заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу.

По словам заместителя командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, безвозвратные потери сил украинской армии с момента начала контрнаступления превысили 40 тысяч человек, их число постоянно растёт.

Украинское контрнаступление идёт уже третий месяц, но противник не может похвастаться ничем, кроме как потерей десятков тысяч своих бойцов и более половины техники, поставленной Западом, констатировал российский военный.