Москва, 20 августа, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Тревожащие признаки у российской станции «Луна-25» заметили ещё до попытки перехода на предпосадочную орбиту, но решение отложить манёвр не было принято, рассказал учёный, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Роскосмос

«Были проблемы, они были не то чтобы существенные, но признаки были, так скажем, тревожащие, но все надеялись, что с этим как-то удастся разобраться», — сказал он РИА Новости.

По словам учёного, есть расчётные вещи, а есть не по номиналу. Если отклонение оказывается несколько выше, чем ожидалось, это «тревожащий факт, но, по-видимому, он недостаточно тревожил, чтобы перейти к радикальному решению».

При возникшей проблеме следовало подождать и отложить переход на предпосадочную орбиту, в этом не было бы «ничего страшного», добавил Эйсмонт.

«Печально, что время было, и, по-видимому, решение, как дальше действовать, было принято не наилучшее», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, первая почти за 50 лет российская лунная миссия была направлена к естественному спутнику Земли 11 августа.

19 августа Роскосмос сообщил, что «Луна-25» прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность Луны.

20 августа Роскосмос сообщил о потере связи с российской космической станцией «Луна-25», которая должна была выйти на предпосадочную эллиптическую орбиту. По предварительным данным, автоматическая станция «Луна-25» перешла на нерасчётную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны.