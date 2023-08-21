Москва, 21 августа, 2023, 13:33 — ИА Регнум. БРИКС начало процесс расширения для того, чтобы стать одной из опор более справедливого полицентричного миропорядка. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту», которую 21 августа опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА Регнум Сергей Лавров

По словам Лаврова, БРИКС начал взаимодействовать со странами, представляющими мировое большинство. Он уточнил, что, в частности, одним из приоритетов председательства ЮАР в объединении стало укрепление взаимодействия БРИКС с африканскими странами, что всецело разделяет Россия.

«У нашего объединения немало единомышленников по всему миру. В БРИКС видят ту позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока, стать одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка. «Пятёрка» готова откликнуться на этот запрос. Именно поэтому мы запустили процесс расширения», — говорится в статье.

Глава МИД отметил, что считает символичным то, что наращивание динамики этого процесса произошло в год председательства ЮАР, так как эту страну в своё время приняли в объединение на основе консенсусного политического решения.

«Убеждён, что юбилейный, XV саммит станет очередной вехой в наших отношениях стратегического партнёрства, определит ключевые приоритеты деятельности на грядущие годы», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МИД КНР поддержали идею расширения БРИКС и ждут скорейшего вступления в объединение новых стран — участниц. В Пекине добавили, что готовы работать с партнёрами по БРИКС для поддержки ЮАР в качестве страны-председателя, а также вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания.

Глава Египетского совета по иностранным делам, экс-министр иностранных дел страны Мухаммед аль-Ораби 19 августа заявил, что Египет собирается попросить о вступлении в БРИКС на предстоящем саммите, намеченном на 22–24 августа в ЮАР. По его словам, Каир надеется на поддержку Москвы в этом вопросе.