Лавров назвал цель расширения БРИКС
Лавров объяснил расширение БРИКС необходимостью построения справедливого мира
Москва, 21 августа, 2023, 13:33 — ИА Регнум. БРИКС начало процесс расширения для того, чтобы стать одной из опор более справедливого полицентричного миропорядка. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту», которую 21 августа опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
По словам Лаврова, БРИКС начал взаимодействовать со странами, представляющими мировое большинство. Он уточнил, что, в частности, одним из приоритетов председательства ЮАР в объединении стало укрепление взаимодействия БРИКС с африканскими странами, что всецело разделяет Россия.
«У нашего объединения немало единомышленников по всему миру. В БРИКС видят ту позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока, стать одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка. «Пятёрка» готова откликнуться на этот запрос. Именно поэтому мы запустили процесс расширения», — говорится в статье.
Глава МИД отметил, что считает символичным то, что наращивание динамики этого процесса произошло в год председательства ЮАР, так как эту страну в своё время приняли в объединение на основе консенсусного политического решения.
«Убеждён, что юбилейный, XV саммит станет очередной вехой в наших отношениях стратегического партнёрства, определит ключевые приоритеты деятельности на грядущие годы», — добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в МИД КНР поддержали идею расширения БРИКС и ждут скорейшего вступления в объединение новых стран — участниц. В Пекине добавили, что готовы работать с партнёрами по БРИКС для поддержки ЮАР в качестве страны-председателя, а также вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания.
Глава Египетского совета по иностранным делам, экс-министр иностранных дел страны Мухаммед аль-Ораби 19 августа заявил, что Египет собирается попросить о вступлении в БРИКС на предстоящем саммите, намеченном на 22–24 августа в ЮАР. По его словам, Каир надеется на поддержку Москвы в этом вопросе.