Москва, 21 августа, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Повышение роли национальных валют во взаимных расчётах будет в центре внимания на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для южноафриканского журнала «Убунту».

Иван Шилов ИА Регнум

«В числе безусловных приоритетов — укрепление потенциала Нового банка развития, пула условных валютных резервов БРИКС, совершенствование платежных механизмов, повышение роли нацвалют во взаимных расчётах», — говорится в материале.

Лавров подчеркнул, что перед членами объединения БРИКС не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы или превратиться в нового «коллективного гегемона». Члены «пятёрки» выступают за создание условий для развития всех государств, что исключает блоковую логику холодной войны и геополитические игры с нулевой суммой, отметил глава российского МИД.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, страны БРИКС ищут альтернативу американскому доллару, чтобы исключить его невыгодное доминирование в бедных странах. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что участники объединения всегда были обеспокоены этим вопросом и он стал одной из причин создания Нового банка развития БРИКС.

Бывший советник главы Сенегала по экономическим вопросам Шериф Салиф Си заявил 27 июля, что африканский франк должен стать заменой доллара на континенте.

Также глава МИД России заявил, что переход на расчёты в нацвалютах внутри Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить. Лавров уточнял, что процесс находится в «продвинутой стадии».